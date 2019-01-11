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Дорожающие яйца начали продавать девятками

Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото быстро разошлось в соцсетях и вызвало множество комментариев по поводу и так значительно подорожавшего продукта.

«Девять яиц в упаковке не соответствуют ни международным, ни российским стандартам. Мы видим, что такая ситуация происходит с молоком, крупами и другими продуктами», — сообщил Nation News гендиректор российского Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

Он подчеркнул, что стремление бизнеса извлечь таким образом прибыль очень раздражает потребителей, в этой тенденции преобладают непорядочность и жадность.

«Производитель имеет право фасовать и по пять яиц, и по одному яйцу. Но это полное нарушение норм здравого смысла и репутации», — отметил эксперт.

По его мнению, регулировать эту ситуацию очень сложно.

Ранее News.ru писал, что стоимость услуг в 2019 году вырастет на 4,5%, а непродовольственных товаров — на 5%, прогнозирует Минэкономразвития. Подорожание, которое с 1 января охватило многие товарные категории, обусловлено рядом факторов. Среди главных — ослабление рубля, общий уровень инфляции, повышение НДС на 2 п.п., введение налога для самозанятых, индексация зарплат и пенсий.


#продажи #яйца
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