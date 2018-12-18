В региональные автотрассы вложат миллиарды

https://news.ru/storage/news/2feee80ab10bbba24c9cb51752f6dee5/bedebec7-aacf-4e98-996b-39539273c5ff_850.jpg Сергей Мальгавко/ТАСС

Дорожная сеть в РФ по-прежнему далека от мировых стандартов

Более 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог получат 27 регионов РФ. Деньги выделяются правительством в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». По словам опрошенных News.ru экспертов, хотя в целом по стране качество дорожного покрытия кардинально улучшилось с 1990-х годов, остаётся немало проблем, связанных, прежде всего, с сетью региональных и муниципальных дорог. На их решение могут уйти десятилетия.

Как уточняется на сайте кабинета министров, 8,1 млрд рублей будут предоставлены 14 регионам на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. Ещё 2,9 млрд получат девять субъектов РФ на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Кроме того, 623 млн рублей выделят пяти регионам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений. Также, 400 млн рублей будут направлены в Новосибирскую область на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства.

На госпрограмму уйдут 7,75 трлн

Правительственным постановлением от 20 декабря 2017 года на финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы» в 2018—2021 годах предусмотрено 7,75 трлн рублей. Сумма распределена так: в 2018 году — 2,07 трлн рублей, в 2019-м — 1,87 трлн, в 2020-м — 1,85 трлн, в 2021-м — 1,97 трлн рублей. При этом объём трансфертов из федерального бюджета составит 3,18 трлн рублей, а из консолидированных бюджетов регионов и внебюджетных источников — 2,73 трлн и 1,84 трлн рублей соответственно.

«Есть разные сегменты дорожного хозяйства. Всё, что касается федеральных дорог — там ситуация за последние годы очень изменилась. У нас сейчас соответствует техническим нормативам подавляющая часть федеральной сети, около 80%. По региональной сети есть проблемы, но мы ожидаем, что по межрегиональным и муниципальным дорогам положение дел улучшится благодаря новой государственной программе», — пояснил News.ru директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

«Можно влететь в яму»

По его словам, если судить по мировым меркам, в целом по России автодорожная сеть остаётся весьма скромной и по протяжённости, и по соответствию современным требованиям. Для позитивных изменений потребуются десятилетия. По поводу введения системы «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 т) Блинкин заметил, что оно было очень разумным, поскольку все собранные деньги пошли на обновление дорожной сети, хотя каких-то грандиозных сдвигов в этом хозяйстве не принесли.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Состояние автотрасс в России улучшается. Но этот процесс должен происходить в разы быстрее. Можно ехать всё время по прямой дороге, а можно — влететь в яму. Причём, те участки дорог, которые строились по ГОСТам при социализме, сейчас нормально функционируют. А те, которые латают — они тут же разваливаются», — рассказал News.ru председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

Эксперт привёл в пример федеральную трассу «Дон». По его словам, хотя над ней и потрудились, ввели платные участки, дорожное полотно там осталось такое же, как и на бесплатных — с тем же качеством и обочинами.

«Действительно, дороги в России стали лучше, несравнимо лучше, чем в 1990-е годы. Но за это время можно было не просто дороги отремонтировать, а половину страны покрыть шоссе, как поступили в Китае. У нас по тендеру выбирают того, кто построит дорогу дешевле. А за такие деньги это сделать нормально не получается», — рассуждает Котов.

Рейтинги качества

В ноябре, напомним, портал SuperJob обнародовал итоги своего исследования, посвященного качеству дорог в 37 российских городах. Россиянам на вопрос «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…» предложили выбрать варианты ответа «отличное», «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». Выяснилось, что лучшие дороги в Тюмени, Набережных Челнах и Москве. В топ-10 попали также Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза. Наихудший результат — у Владивостока, который лишь немного опередили Саратов и Рязань.

Осенью 2017 года свой рейтинг качества отечественных автотрасс подготовил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Обзор охватил 110 городов в 84 регионах, а оценки давали не опрошенные жители, а сами исследователи. Однако и в этом случае абсолютным лидером оказалась Тюмень. В первую десятку попали Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград. Последнее место заняла столица Дагестана Махачкала.

Выводы ОНФ

А недавно эксперты ОНФ заявили, что на ремонт и содержание федеральных трасс закладывается в восемь раз больше средств, чем на региональные дороги. Этот вывод они сделали, изучив отчётность о тратах средств из региональных дорожных фондов в 2017 году. По мнению исследователей, чтобы на местах появились хорошие дороги, отвечающие всем нормативам, акцизы от горюче-смазочных материалов (ГСМ) с 2019 года должны зачисляться в региональные дорожные фонды в полном объёме.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Полученные в ходе мониторинга данные показали, что уровень финансовой обеспеченности мероприятий по содержанию и ремонту дорог регионального значения ни в одном субъекте РФ не дотягивает до аналогичного показателя для федеральных дорог. Исключением стала Москва, где финансирование 1 км дорожной сети выше аналогичного показателя для федеральных трасс почти в два раза», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новосибирской области Александр Стефанов.

В «дорожном деле» три основные проблемы — это нехватка техники, суровый климат, на который многое можно списать, и наличие людей, привыкших воровать, убеждён гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.