Беспилотные автомобили — лишь первый шаг, конечная цель — создание в России всеохватной системы «умных» дорог, единого цифрового транспортного пространства. Это позволит сократить себестоимость грузоперевозок на 60%, а пассажиры смогут добираться «от двери до двери» по оптимальному маршруту и с гарантированным уровнем комфорта и безопасности. Тема возникла не сегодня, недавно она громко прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме.

На прошедшей в рамках ПМЭФ сессии «Цифровой транспорт и логистика — лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии» состоялась презентация первого в РФ полностью беспилотного грузовика и «умной дороги». Их тестирование в течение двух лет проводилось на полигоне в Казани компанией «Национальные телематические системы». По словам её гендиректора Алексея Нащёкина, речь идёт о технологии нового поколения, позволяющей беспилотникам получать в автоматическом режиме всю необходимую информацию — о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте и предупреждения о возможных инцидентах на дороге.

Роль «Автодора»

Так дорожная инфраструктура становится «умнее» самого автомобиля. Впрочем, существуют факторы, тормозящие развитие интеллектуальных транспортных систем (ТС). На сегодняшний день, например, не существует чётко проработанных законодательных норм, единых стандартов и требований к ТС. Поэтому через несколько лет может оказаться, что в стране создано очередное «лоскутное одеяло», а объединить его составляющие уже не получается. Пока же за цифровизацию федеральных автотрасс, а их протяжённость составляет 52 тысячи км, отвечает Росавтодор, а ещё 570 тысяч региональных и межмуниципальных и 930 тысяч муниципальных дорог обустраивается в соответствие с требованиями и финансовыми ресурсами местных властей.

Пресс-служба Минтранса России

В 2016 году Росавтодор анонсировал проект «Караван». В ходе него предполагается к 2035 году оснастить автодороги федерального значения, входящие в международные транспортные коридоры, инфраструктурой для применения беспилотного транспорта. Одним из самых перспективных считается транспортный коридор между Европой и Западным Китаем.

Беспилотные ТС интересны логистическим компаниям возможностью оптимизировать расходы и уменьшить риски. Автономные транспортные средства могли бы решить многие проблемы, одна из которых — дефицит квалифицированных водителей. А беспилотная логистика позволит резко сократить число ДТП, — говорит IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин.

Прогнозировать сроки доставки будет проще

Ещё один немаловажный момент, по словам эксперта, — повышение скорости доставки. Компьютер способен обработать больший объём информации из большего числа источников за единицу времени, чем человек, в связи с чем самый оптимальный и удобный маршрут будет подобран быстрее. Это, в свою очередь, улучшит трафик и разгрузит дороги, что значительно уменьшит сроки доставки и снизит расходы на топливо. Что касается реального коммерческого применения беспилотных автомобилей, важно понимать, что такие смелые и, безусловно, полезные нововведения требуют кардинального изменения инфраструктуры. В ближайшие 5–7 лет использование автономного транспорта не будет выгоднее традиционных грузоперевозок с водителем.

Темпы развития беспилотных технологий нарастают ежедневно. Автономные машины смогут стать массовым явлением, если производители сделают этот вид транспорта максимально безопасным и доступным. Использование беспилотных грузовиков позволит точно прогнозировать время доставки, что немаловажно для жителей мегаполисов, — отмечает руководитель отдела информационных систем логистической компании «ДАКСЕР» Денис Вавилкин.

Хорошо, что уже есть какие-то результаты, и очевидно, что в дальнейшем эффективность беспилотников будет только расширяться. Более того, станет возможным их применение в тех отраслях и процессах, где традиционные автомобили не могут быть задействованы.

Впрочем, продолжает Вавилкин, на сегодняшний день не существует официального документа, регламентирующего работу таких транспортных средств, а также аварийные ситуации с их участием.

Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС

За десять лет можно многое успеть

Директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков убеждён: в ближайшее десятилетие беспилотный транспорт займёт немалую долю рынка грузоперевозок. За это время можно решить основные вопросы: создание законодательной базы, обеспечение страхования, зависимость от климатических условий и, разумеется, вопрос качества дорог.

В итоге логистические компании смогут сократить ряд операционных издержек, повысить скорости доставки в частности и эффективность перевозок в целом, — резюмирует Серебряков.

Вопрос цифровизации транспортной (не только автодорожной) инфраструктуры обсуждался в декабре 2018 года на правительственном совещании. Как заявил тогда премьер Дмитрий Медведев, в рамках госпрограммы по развитию транспорта разрабатывается ведомственный проект «Цифровой транспорт и логистика», призванный решить несколько задач. Во-первых, в сфере грузоперевозок предстоит перейти на полностью электронное управление: бумажные накладные, декларации уйдут в прошлое, а оплата пошлин и оформление таможенных документов также должны стать цифровыми. Во-вторых, с помощью специальных сервисов в «цифру» перейдут пассажирские перевозки. Есть предложения по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров.

С 2013 года в России действует Единая государственная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), напомнил выступивший на совещании министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, эта система позволяет контролировать пассажирские перевозки с детальностью до конкретного человека и конкретного транспортного средства. Кроме того, к концу 2019 года будет запущена (а в полную силу заработает в 2022 году) Единая цифровая платформа транспортного комплекса (ЕЦПТК), основой которой должны стать уже имеющаяся система «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон» и инфраструктура РЖД. На эти цели потребуется 450 млрд рублей. Основная задача платформы — снижение издержек перевозок и унификация транспортно-логистических решений. Все её сервисы будут реализованы по принципу «одного окна», с помощью которого можно будет отслеживать перемещение груза, получать все необходимые документы в юридически значимом электронном виде.

Между тем развитие цифровизации на транспорте сдерживается не только отсутствием на данный момент единой нормативно-правовой базы. Существуют также барьеры социального, экономического и другого характера. Среди них — дефицит бюджетных средств на инвестирование, а также весьма ограниченный круг специалистов, способных обеспечить техническую сторону процесса. Окупаемость проектов в несколько раз превышает среднесрочные циклы (3–5 лет), несмотря на их преимущества. Всё ещё крайне слаба межведомственная кооперация между правительством и отдельными предприятиями, слишком много бюрократии в этих взаимоотношениях. Наконец, очень многие госчиновники и руководители предприятий имеют стойкое предубеждение, что разговоры о цифровой инфраструктуре лишь прикрывают сложившиеся проблемы в отрасли.