https://static.news.ru/photo/9ec64696-a31b-11e9-bd08-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «ДОМ.РФ» заявила, что в своей деятельности руководствуется принципами открытости и прозрачности. Об этом говорится в опубликованном сообщении.

Счётная палата проводит регулярные проверки деятельности компании. Проверка ДОМ.РФ в части хода реализации мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда» проводится Счётной палатой в настоящее время. За период 2017–2019 гг. Счётной палатой в отношении ДОМ.РФ проведено 5 проверочных мероприятий. Кроме того, на постоянной основе ДОМ.РФ направляет информацию и материалы в Счётную палату согласно запросам, — отмечается в заявлении ДОМ.РФ.

В госкомпании подчёркивают, что вопросы, связанные с расходованием средств федерального бюджета, решаются на совещаниях в правительстве и контролируются Минфином РФ.

При этом в состав наблюдательного совета ДОМ.РФ входят представители правительства — Минстроя, Минфина и Минэкономразвития.

Вся отчётность финансового института развития в жилищной сфере раскрывается в соответствии с законом «Об акционерных обществах», отчётность и решения коллегиальных органов находятся в открытом доступе, — говорится в сообщении.

Как ранее писал News.ru, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала включить государственную компанию «ДОМ.РФ» в проведение проверки в 2020 году Счётной палатой.