Российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ).
Сейчас никаких рисков в привычном контексте для рубля нет. Сейчас мы пришли к более-менее такому режиму, когда волатильность рубля ниже волатильности нефти, — отметил чиновник.
Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего в юане, говорится в июньском докладе Европейского Центрального банка (ЕЦБ). По оценкам опрошенных News.ru экспертов, всё это на руку отечественной экономике, которая становится всё более независимой от американской валюты.