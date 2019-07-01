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Страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали в ходе заседания продление договорённостей об ограничении добычи нефти ещё на девять месяцев.

Все поддержали девять месяцев, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на участника одной из делегаций. Второй собеседник подтвердил агентству эту информацию. Членами мониторингового комитета ОПЕК+ являются Россия, Саудовская Аравия, Кувейт,...