Проект газопровода Baltic Pipe согласуют с «Газпромом»

https://news.ru/storage/news/3531140660cb0f116316cd9dc915d4ba/92ee8188-a854-46a6-b3ce-368b91ab47c7_850.jpg Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Строительство газопровода Baltic Pipe потребует согласования с «Газпромом». Проект строительства должен обеспечить поставки газа из Норвегии через Данию в Польшу.

Планировалось, что прокладка нового трубопровода позволит снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом. В то же время проект потребует согласования с российским «Газпромом», пишет газета The Financial Times. Это связано с тем, что в водах Балтийского моря Baltic Pipe пересечётся с газопроводом «Северный поток — 2».

Как рассказал изданию аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский, компании Gaz-System предстоит заключить соглашение с «Газпромом» по этому вопросу. Он является чисто техническим, однако «Газпром» мог бы, при желании, затянуть процесс согласования, полагает польский эксперт.

Инвестиционные решения и договорённости о совместной постройке Baltic Pipe были приняты операторами по транспортировке газа из Польши и Дании — Gaz-System и Energinet — в ноябре 2018 года.

Как ранее писал News.ru, Европейская комиссия выделила средства на постройку газопровода Baltic Pipe. Деньги пойдут на постройку морского участка газопровода между Польшей и Данией, а также на расширение и модернизацию польской системы транспортировки газа.