https://static.news.ru/photo/ba1e4b1a-b44a-11e9-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Покупки книг в интернет-магазинах становятся всё более заметным трендом. Литературу стали чаще искать в Сети не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих регионах России.

Например в Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Мурманской областях, Красноярском крае и Республике Татарстан, сообщает пресс-служба одной из крупнейших сетевых площадок. Юзеры приобрели на сайте компании 2,1 млн книг только в первом полугодии 2019 года, что на 168% превышает показатель аналогичного периода 2018-го.

Исследователи рынка прогнозируют, что в ближайшие годы рост онлайн-продаж литературы только усилится. В топ-5 субъектов по количеству заказов книг попали: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.

Ранее News.ru сообщал, что суммарные расходы граждан России на посещение ресторанов и кафе увеличились на 40% за последние три года. Только за первые полгода 2019-го объём трат подскочил на 90%.