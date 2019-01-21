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Доллару в России нашли замену

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Инвесторам предложили вкладываться в российское золото вместо американского доллара. Идея принадлежит председателю правления Московской Биржи Александру Афанасьеву.

Он отметил, что за последние полтора года существенно увеличилось количество новых счетов, открытых физлицами. Кроме того, у инвесторов повышается уровень финансовой грамотности, и в целом они ведут себя рациональнее.

«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надёжно. Я лично так не считаю, но такие люди есть», — отметил председатель МосБиржи.

Он выразил точку зрения, что НДС мешает развитию золота. В странах, которые отказались от налога (Сингапур, Китай, Германия, Швейцария), рынок мгновенно вырастал.

В 2018 году ЦБ РФ закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. На 1 января 2019 года его запасы составляют 2112 тонн. Таким образом, ЦБ за 2018 год выкупил 80 процентов ожидаемого производства металла, или 96 процентов всего добытого из недр.

Ранее News.ru писал, что ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро. 


#золото #россия #мосбиржа
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