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Курс доллара вырос на 6 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 5,62 копейки и составил 66,9167 рубля. 10 января он был на уровне 66,8605 рубля.

Торги по американской валюте 11 января проходят в минусе. По состоянию на 11:27 мск биржевой курс доллара потерял 6,75 копейки, составив 66,8425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,0225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,8325 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
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