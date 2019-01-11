Курс доллара вырос на 6 копеек

https://news.ru/storage/news/1dd908aff9b070ce0804507c96b958e0/00270501-ae3a-4f77-b1f1-dea77f8222b9_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 5,62 копейки и составил 66,9167 рубля. 10 января он был на уровне 66,8605 рубля.

Торги по американской валюте 11 января проходят в минусе. По состоянию на 11:27 мск биржевой курс доллара потерял 6,75 копейки, составив 66,8425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,0225 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,8325 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.