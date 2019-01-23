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Курс доллара снизился на 22 копейки

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 21,81 копейки и составил 66,3318 рубля. 22 января он был на уровне 66,5499 рубля.

Торги по американской валюте 23 января проходят в минусе. По состоянию на 11:23 мск биржевой курс доллара уменьшился на 24,5 копейки, составив 66,29 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,47 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,24 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
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