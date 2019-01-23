Курс доллара снизился на 22 копейки

https://news.ru/storage/news/333ce3e987afa61bf8aa9ac741310987/ee6fc23b-ff70-4160-bed8-975bc792adc4_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 21,81 копейки и составил 66,3318 рубля. 22 января он был на уровне 66,5499 рубля.

Торги по американской валюте 23 января проходят в минусе. По состоянию на 11:23 мск биржевой курс доллара уменьшился на 24,5 копейки, составив 66,29 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,47 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,24 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.