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Доллар растёт на международной обстановке

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Курс доллара преодолел максимальное значения с сентября из-за обвала цен на нефть, а также риски роста международной напряжённости. Эти факторы вынуждают инвесторов сокращать вложения в рублевые активы, и до конца года американская валюта может вырасти 70 рублей.

Торги 21 декабря российская валюта начала с роста, но после полудня доллар уверенно пошёл вверх, обновив трехмесячный максимум. Курс евро закрепился выше уровня 78 рублей, прибавив за неделю более двух рублей, также обновив сентябрьский максимум, пишет «Коммерсант».

«Столь резкого взлета курсов иностранных валют за одну неделю на российском рынке не было с начала осени, когда на фоне роста опасений расширения антироссийских санкций международные инвесторы избавлялись от рублевых активов», — подчёркивает издание, отмечая, что на уходящей неделе рубль попал в числе аутсайдеров среди валют 24 развивающихся стран.

Ослаблению рубля способствует и падение цен на нефть — 21 декабря стоимость ближайшего контракта на поставку Brent опускалась ниже $53 за баррель, что произошло впервые с сентября 2017 года.

В этих условиях участники рынка ждут дальнейшего ослабления рубля до конца года. По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, всё будет зависеть от деталей возобновления операций на открытом рынке ЦБ и санкционного сценария. В зависимости от этого, курс доллара может колебаться в диапазоне 67−70 рублей.

Как писал News.ru, вечером 21 декабря курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05%. По состоянию на 20.30 мск он достиг 69,001 рубля — впервые с 12 сентября.


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