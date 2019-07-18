https://static.news.ru/photo/a05c4562-a9ee-11e9-90ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данные торгов свидетельствуют, что доллар дорожает к мировым валютам после снижения днём ранее.

Утром 19 июля доллар, на фоне заявления представителя ФРС США о смягчении монетарной политики, отыгрывает своё падение накануне, сообщает РИА Новости .

Курс евро к доллару снизился до 1,1262 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1275 доллара за евро. Курс доллара к йене вырос до 107,58 йены за доллар, индекс американской валюты поднялся на 0,05% до 97,84 пункта.

Как писал News.ru ранее, руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин рассказал об основных факторах, оказывающих влияние на мировой рынок и на курс рубля. Он отметил, что российская валюта остаётся достаточно крепкой, однако наблюдается слабый спрос на облигации федерального займа (ОФЗ).