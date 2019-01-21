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Курс доллара вырос на 3 копейки

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 3,25 копейки и составил 66,3634 рубля. 18 января он был на уровне 66,3309 рубля.

Торги по американской валюте 18 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск, биржевой курс доллара увеличился на 14,75 копейки, составив 66,4225 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,4475 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,1 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
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