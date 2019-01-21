Курс доллара вырос на 3 копейки

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 3,25 копейки и составил 66,3634 рубля. 18 января он был на уровне 66,3309 рубля.
Торги по американской валюте 18 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск, биржевой курс доллара увеличился на 14,75 копейки, составив 66,4225 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,4475 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,1 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.