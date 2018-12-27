Доллар подешевел на одну копейку

https://news.ru/storage/news/eec47d9bf3e1845a63120314f5f75146/6b296369-31b9-41a8-bfba-17a4d4241fe3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск уменьшился на 1,03 копейки и составил 68,8762 рубля. 26 декабря он был на уровне 68,8865 рубля.

Торги по американской валюте 27 декабря проходят в плюсе. По состоянию на 11:20 мск биржевой курс доллара вырос на 23,5 копейки, составив 68,93 рубля. На максимуме за доллар предлагали 69,04 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,5475 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.