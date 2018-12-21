Курс доллара вырос на 64 копейки

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 63,75 копейки и составил 68,0085 рубля. 20 декабря он был на уровне 67,371 рубля.
Торги по американской валюте 20 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:35 мск биржевой курс доллара снизился на 41,25 копейки, составив 67,88 рубля. На максимуме за доллар предлагали 68,29 рубля, минимальная стоимость сделки составила 67,855 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.