Курс доллара снизился на 5 копеек

https://news.ru/storage/news/597822888d5a348961836da09ec4969a/0824ff57-a751-4c83-9365-c7dc9f59957c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 5,12 копейки и составил 69,4706 рубля. 27 декабря он был на уровне 69,5218 рубля.

Торги по американской валюте 29 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара снизился на 8,25 копейки, составив 69,435 рубля. На максимуме за доллар предлагали 69,59 рубля, минимальная стоимость сделки составила 69,395 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.