Курс доллара снизился на 5 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 5,12 копейки и составил 69,4706 рубля. 27 декабря он был на уровне 69,5218 рубля.
Торги по американской валюте 29 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара снизился на 8,25 копейки, составив 69,435 рубля. На максимуме за доллар предлагали 69,59 рубля, минимальная стоимость сделки составила 69,395 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.