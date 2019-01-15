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Курс доллара снизился на 11 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 11 копеек и составил 67,082 рубля. 14 января он был на уровне 67,192 рубля.

Торги по американской валюте 14 января проходят в минусе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара потерял 1,5 копейки, составив 67,06 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,135 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,9675 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #торги #мосбиржа
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