Курс доллара снизился на 11 копеек

https://news.ru/storage/news/f9e8e2e1abbb89908fbd19f932fd8ac5/50000681-b8b1-4294-a7de-2b00ceff6c87_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 11 копеек и составил 67,082 рубля. 14 января он был на уровне 67,192 рубля.

Торги по американской валюте 14 января проходят в минусе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара потерял 1,5 копейки, составив 67,06 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,135 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,9675 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.