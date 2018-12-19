ЦБ повысил курс доллара и евро

https://news.ru/storage/news/88e3a049a6bab35a80fa4d9e9998dac7/cfa8ec7a-b75a-4d49-a8db-2a0e2da01ccb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара на 20 декабря, согласно данным Банка России, вырос на 36,67 копейки, до 67,1121 рубля (66,7454 рубля на 19 декабря). Курс евро увеличился на 69,81 копейки, составив 76,4742 рубля (75,7761 рубля на 19 декабря).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 51,58 копейки, составив 71,3250 рубля.

Наметившаяся утром стабилизация цен на нефть, и даже попытка некоторого отскока позволит сегодня приостановить падение рубля, полагает старший аналитик агентства «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,6−68,0 рубля, для европейской валюты — 75,7−77,2 рубля.

Эксперт отмечает, что внимание валютных рынков будет приковано к итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Участники рынка ожидают роста ставки на 0,25%, при этом будут внимательно следить за риторикой регулятора и выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла, касающихся темпов дальнейшего роста ставки.