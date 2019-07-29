https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 08.20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1138 доллара за евро. Индекс доллара увеличивался на 0,12%, до 98,16 пункта.

Участники торгов отметили, что Банк Японии в очередной раз оставил без изменений процентную ставку— минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Это решение оправдало ожидания аналитиков. В то же время ожидается, что в 2019-2020 финансовом году, который завершится в марте 2020 года, японская экономика вырастет на 0,7%, что ниже апрельского прогноза на 0,1 п.п. В 2020-2021 финансовом году, увеличение этого показателя может ускорится до 0,9%, как и прогнозировалось ранее.

В настоящее время мировые инвесторы ждут заседания ФРС США, которое пройдёт 30-31 июля. По мнению участников торгов, регулятор понизит ставку впервые с 2008 года, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Китай снизил долю доллара США в валютных резервах с 79% в 2005 году до 58% в 2014-м. Доля недолларовых активов в валютных резервах страны за тот же период увеличилась вдвое — с 21% до 42%.