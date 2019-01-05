Долги Украины достигли критического значения

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Экономический и политический эксперт Владимир Дебой заявил о критическом значении, которого достигли внешние и внутренние долги Украины. По его словам, они уже превысили 70% от ВВП.

Золотовалютный резерв страны имел максимальные запасы в $20 млрд осенью 2013 года, однако с тех пор он постоянно сокращается.

«Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам», — сказал Дебой в интервью телеканалу NewsOne.

Он подчеркнул, что долговая яма становится всё глубже, а надеяться на изменение ситуации в 2019 году не приходится, поскольку Украине необходимо выплатить большие долги и провести двойные выборы. Это негативно отразится на экономике и инвестициях.

По словам Дебоя, экономика страны уверенно падает вместе с растущими долгами.

Ранее News.ru сообщал, что внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 млрд. По его словам экономического эксперта Виктора Скаршевского, теперь простые украинцы должны отдавать кредит МВФ, а также проценты по нему.