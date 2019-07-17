https://static.news.ru/photo/a738a8a4-a894-11e9-8838-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Денежные доходы россиян во втором квартале 2019 года составили 34 425 рублей в месяц на душу населения. Этот показатель вырос на 14,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года и на 5,6% — с аналогичным периодом 2018 года.

В первом полугодии 2019 года доходы показали рост на 4,7% в сопоставлении с показателем первой половины 2018 года.

При этом реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, оказались ниже, чем в 2018 году, на 1,3%, следует из данных Росстата.

Ранее News.ru писал, что власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили ряд предложений для Минтруда. В частности, озвучена инициатива создать региональные реестры людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также систему мониторинга уровня жизни населения.