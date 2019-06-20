https://static.news.ru/photo/c024fefc-92e2-11e9-a459-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

ЛУКОЙЛ впервые вошёл в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR). В рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), российский нефтяной гигант занял десятое место.

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК .

В прошлогоднем рейтинге, в который попадают 50 компаний, ЛУКОЙЛа не было вообще. Ранее в топ-10 BCG оказывался лишь один российский представитель — НОВАТЭК — в 2011 и 2014 годах. В этом году НОВАТЭК стал 20-м с показателем TSR 23,5%. Возглавила рейтинг американская Nvidia (54,4%).

По мнению экспертов издания, влияние на рост ЛУКОЙЛа могла оказать программа обратного выкупа акций, которая шла одновременно с докупкой акций крупнейшими акционерами — Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.

Также специалисты отмечают, что существенная часть деятельности компании расположена не в России. Интеграция в экономики других стран помогла ЛУКОЙЛу избежать больших потерь в связи с санкциями.

Ранее News.ru сообщал, что ЛУКОЙЛ заключил соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Сумма сделки составляет $800 млн с оплатой денежными средствами. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Конго. Разработка участка ведётся на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта выступает компания Eni, её доля составляет 65%.