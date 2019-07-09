https://static.news.ru/photo/ad4aa4b0-a234-11e9-9ddd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Нефтедобыча в РФ в начале июля близка к минимальным трёхлетним показателям. Показатель составляет около 10,79 млн баррелей в сутки.

По данным знакомых с ситуацией собеседников агентства Reuters, это самый низкий уровень добычи с августа 2016 года, тогда показатель составлял 10,71 млн баррелей в день. При этом в июне 2019 года добыча нефти в РФ находилась на уровне 11,15 млн баррелей в сутки.

По данным одного из источников, добыча «Роснефти» в период с 1 по 8 июля оказалась на 11% ниже средних показателей июня.

Агентство отмечает, что снижение добычи в РФ происходит на фоне инцидента с трубопроводом «Дружба».

Российские компании «Транснефть» и «Роснефть» вновь публично обменялись упрёками. Поводом для них в очередной раз стал трубопровод «Дружба», шумиха вокруг которого не затихает и по сей день. По мнению транспортной монополии, «Роснефть» своими действиями наносит ущерб стране. В крупнейшей же нефтедобывающей корпорации посоветовали оппонентам говорить правду и успокоиться. К чему может привести этот спор — выяснял News.ru.