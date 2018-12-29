Для победы над бедностью не хватает 800 млрд рублей

https://news.ru/storage/news/88a5b08d5cb524bb1da033372c99bad2/745c216a-63b2-4a6e-a30b-dbf9420ee440_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Для того чтобы искоренить бедность в России, доходы граждан должны вырасти на 750−800 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Топилин оценивает количество бедных в России в 20 млн человек. По его данным, это около 13,3 населения. В ближайшие годы бедность должна быть снижена до 6−6,5%, то есть стать вдвое ниже, сказал Топилин в эфире телеканала «Россия 24». По оценке министра, дефицит доходов, который позволил бы всем гражданам получать не менее прожиточного минимума, составляет около 750−800 млрд рублей.

Сейчас Минтруд произвёл отбор пилотных регионов, в них будет проводиться предметная работа, основанная на данных субъекта РФ, которая позволит министерству «добраться до каждой семьи».

По данным Топилина, есть семьи с разным уровнем дохода, с разной глубиной бедности. Однако ведомство постарается выяснить причины бедности. Как заявил министр, 65−67% бедных семей — это семьи с детьми.

Как ранее писал News.ru, Министерство труда и социальной защиты РФ запускает пилотный проект по искоренению бедности. Борьба за улучшение благосостояния жителей начнётся в 2019 году с восьми регионов.