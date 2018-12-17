Директор «Ямал-СПГ» перешёл на работу в «Новатэк»

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Возглавлявший завод «Ямал-СПГ» Евгений Кот стал членом правления «Новатэка». Соответствующее решение принял совет директоров компании.

Как следует из сообщения «Новатэка», бывший глава завода назначен на должность заместителя председателя правления — директора по СПГ. Он станет двенадцатым членом правления.

Новую должность Кот займёт с 14 января 2019 года. До этого он возглавлял первый проект компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа.

Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии запуска третьей производственной линии завода «Ямал-СПГ», которая введена в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

Мощность каждой из трёх линий предприятия составляет 5,5 млн тонн СПГ в год. Таким образом, суммарная мощность завода составляет 16,5 млн. тонн ежегодно.

Согласно оценке Международного энергетического агентства, Россия значительно увеличит свою долю на рынке СПГ к 2040 году. По прогнозу экспертов организации, к указанному сроку объём российских поставок на мировой рынок увеличится на 60 млрд кубометров.