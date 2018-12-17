USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Директор «Ямал-СПГ» перешёл на работу в «Новатэк»

Скриншот ВГТРК

Скриншот

экономика [ версия для печати ]

Возглавлявший завод «Ямал-СПГ» Евгений Кот стал членом правления «Новатэка». Соответствующее решение принял совет директоров компании.

Как следует из сообщения «Новатэка», бывший глава завода назначен на должность заместителя председателя правления — директора по СПГ. Он станет двенадцатым членом правления.

Новую должность Кот займёт с 14 января 2019 года. До этого он возглавлял первый проект компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа.

Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии запуска третьей производственной линии завода «Ямал-СПГ», которая введена в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

Мощность каждой из трёх линий предприятия составляет 5,5 млн тонн СПГ в год. Таким образом, суммарная мощность завода составляет 16,5 млн. тонн ежегодно.

Согласно оценке Международного энергетического агентства, Россия значительно увеличит свою долю на рынке СПГ к 2040 году. По прогнозу экспертов организации, к указанному сроку объём российских поставок на мировой рынок увеличится на 60 млрд кубометров.


#советдиректоров #спг #Новатэк #ямал
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 13:03, 14 декабря 2018
«Новатэк» построит в Мурманской области плавучие СПГ-заводы
экономика 19:55, 11 декабря 2018
«Ямал СПГ» запущен на год раньше срока
экономика 06:59, 8 декабря 2018
Экспортёры США готовятся инвестировать в СПГ-терминалы
Лента новостей
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далекую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
Другие новости
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 16:58
Дорогой бензин ударит по еде
Цены на продукты могут вырасти из-за роста затрат на транспортировку
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top