https://static.news.ru/photo/362a2478-9271-11e9-bb51-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Сергеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев заявил о важности либерализации воздушного пространства по седьмой степени свободы. Это позволит иностранным авиакомпаниям прилетать в Россию для продолжения рейсов в другое государство.

Если это произойдёт, то туристическая инфраструктура Петербурга может вырасти в разы, — заявил он.

По его словам, в ближайшие годы аэропорт займётся решением вопросов глобального характера, так как Санкт-Петербург обладает «феноменальным потенциалом» для развития сфер бизнеса и туризма.

Однако, с точки зрения иностранца и того, сколько времени и денег ему нужно потратить для оформления визы в Россию, наша страна закрыта. Более того, закрыто и небо для перевозчиков. Переговоры для получения допуска на полёты занимают много времени, — отметил он.

Сергеев также обратил внимание на опыт европейского рынка, где в настоящее время около 320–330 млн пассажиров перевозят низкобюджетные авиакомпании. При этом они не являются лоукостерами, о которых «мы слышали или которые есть у нас».

Это авиакомпании с эффективной системой управления затратами, которая позволяет им при низкой стоимости билета перевозить пассажиров с комфортом, — пояснил он.

Гендиректор УК Пулково подчеркнул, что тем не менее эта часть рынка лоукост-перевозок для страны сейчас закрыта.

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