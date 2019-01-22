Три продовольственные сети сплетутся в одну

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Владельцы известных ретейлеров укрупнят бизнес

Одна из самых масштабных сделок на рынке отечественного продовольственного ретейла стала свершившимся фактом. Бенефициары сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» договорились о слиянии в одну компанию.

Путь к большей устойчивости

«Решение приняли владельцы компаний, бенефициары, о чём мы пишем в релизе — господа Кесаев и Кациев, с одной стороны, и Студенников, с другой. Цель — укрупнить бизнес, сделать его более устойчивым, нарастить обороты. Мы планируем, что по оборотам это будет третий в стране ретейлер», — комментирует событие для News.ru советник владельца торговой марки «Дикси» Игоря Кесаева Анатолий Ширяев.

В объединённом бизнесе Игорю Кесаеву и бенефициару «Бристоля» Сергею Кациеву будет принадлежать 51%, владельцу сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову — 49%.

В прошлом году ГК «Дикси» занимала пятое место среди крупнейших продовольственных ретейлеров, по данным «INFOLine-Аналитики», с оборотом 280,1 млрд рублей. Одна из старейших розничных компаний в стране, основанная в 1992 году, насчитывала 2703 магазина. Структуры Игоря Кесаева, чьё состояние Forbes оценил в 2018-м в $2,4 млрд, стали совладельцами ретейлера в 2007 году. В группу входят, в частности, сети «Дикси», «Виктория», «Мегамаркет». Около 80% выручки ей приносит формат «магазин у дома».

Усиление позиций в алкогольном сегменте

Михаил Терещенко/ТАСС

Крупнейшие алкогольные ретейлеры «Бристоль» (создан в Нижегородской области в 2012 году) и «Красное&Белое» (основан в Челябинске в 2006-м) в ноябре 2018 года попали в рейтинг самых быстрорастущих компаний России по версии РБК. Нынешняя сделка даёт её участникам усиление позиций, прежде всего, в алкогольном сегменте. Здесь у новой объединённой структуры фактически конкурентов нет: у занимающей третье место среди специализированных продавцов алкоголя сети «Лит.ра» на начало 2018 года было всего 472 точки, далее идут «Ароматный мир» с 470 магазинами и «Горилка» с 303.

«Российский рынок продовольственного ретейла, к которому можно отнести и сеть алкомаркетов, очень сильно фрагментирован. Ни у одного игрока нет на сегодня даже 15% рынка. Решение о слиянии трёх торговых сетей — абсолютно логичное и закономерное, оно позволит участникам сделки серьёзно упрочить свои позиции. Подобное происходит повсеместно — как в развитых, так и в развивающихся странах», — поясняет News.ru аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Фактор сложной конъюнктуры

По его словам, толчком к консолидации ретейлеров послужила сложная экономическая конъюнктура. Сегодня сети сталкиваются с уменьшением маржи, а крупная компания имеет больше возможностей сокращать издержки, экономить на логистике и маркетинге, занимать удобную переговорную позицию в отношениях с поставщиками, брать займы под низкую ставку.

В этом контексте, отмечает Нигматуллин, показательна прошлогодняя сделка на рынке электроники и бытовой техники, в результате которой на рынке появилась объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо», осенью 2018-го показавшая рекордные продажи за последние пять лет. В условиях ценовых войн и нарастающей конкуренции подобные слияния и поглощения будут происходить всё чаще, их не избежать и продовольственным сетям.

«Ретейл — это объём бизнесов, поэтому лидерство играет огромную роль в переговорах с поставщиками, в получении лучших цен, локаций, низких арендных ставок. Номер один получает всё», — пояснила некогда в интервью «Интерфаксу» главный финансовый директор Х5 Retail Group Елена Милинова, занимавшая этот пост с 2014 по 2016 год.

Слияние выгодно, прежде всего, акционерам «Дикси»: сделка позволяет из инвестиционно непривлекательного актива сформировать структуру с большим потенциалом капитализации, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, стоимость объединённой компании составляет не менее 100 млрд рублей. Владельцы выведут её на биржу благодаря «Красному&Белому», основатель которой впервые в этом году попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg, предполагает эксперт.

В последних числах декабря 2018 года, напомним, на складах и в головном офисе сети «Красное&белое» в Челябинске прошли обыски. Их проводили сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. На несколько дней работа компании оказалась парализована. В качестве основания для ревизии силовики назвали подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Однако официальных обвинений по итогам проверки так и не последовало. В самом «Красном&Белом» не исключили версию с «происками конкурентов».

Между тем до сих пор неизвестна реакция Федеральной антимонопольной службы на сделку.