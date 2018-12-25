Десятую часть Шереметьево выкупит иностранный инвестор

https://news.ru/storage/news/a007eddca0e62c6b096d3c4dc64156c8/48519a7d-b90d-4282-9217-dd63eb538b44_850.jpg Иванко Игорь/АГН "Москва"

Ход строительства инфраструктурных объектов международного аэропорта Шереметьево

Претендовать на покупку 10% акций аэропорта Шереметьево будет, скорее всего, иностранный инвестор.

«Мы в стадии подписания договора с JPMorgan для реализации этих 10%. Думаю, они начнут свою активную работу после праздников», — сообщил журналистам председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.

После подписания договора с американским финансовым холдингом JPMorgan Chase начнётся поиск инвестора. Кто предложит лучшие условия, тот и выкупит акции. Пономаренко считает, что это, скорее всего, будет иностранный инвестор.

Ранее News.ru писал, что Федеральное агентство воздушного транспорта и Шереметьево подписали концессионное соглашение по передаче аэродромной инфраструктуры в управление аэропорту на 49 лет. Объем инвестиций составит около 61 млрд рублей. Подписание аналогичных договоров с аэропортами Внуково и Домодедово намечено на 2019 год.