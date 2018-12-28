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Дерипаска продал «Главстрой»

Олег Дерипаска Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Олег Дерипаска

экономика [ версия для печати ]

Девелоперская компания «Главстрой», входившая в холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент», сменила акционера. Сумма продажи актива не разглашается.

«Новым владельцем компании „Главстрой“ является ООО „Либра Холдингс“, участниками которой является группа физических лиц из пяти человек. Доля в компании каждого из них составляет 20%», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Смена акционера произошла ещё в апреле 2018 года, но ранее она не раскрывалась.

Ранее News.ru писал, что президент Объединённой компании РУСАЛ Олег Дерипаска больше не сможет бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта города Саяногорска в Республике Хакасия. Такую льготу бизнесмену предоставляли как почётному гражданину города. Предоставленных льгот вместе с миллиардером лишились и другие почётные граждане Саяногорска. С 2019 года органы местного самоуправления не смогут взять на себя эти расходы, если доля дотаций в бюджете превысит 20 процентов, заявил замглавы города Сергей Борисов.


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