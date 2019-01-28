Дерипаска потерял контроль над En+

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Олег Дерипаска

En+ выведена из-под контроля Олега Дерипаски. Доля бизнесмена в принадлежавшей ему компании сократилась с 70 до 44,95%.

Большинство акций получил ВТБ, который держал ценные бумаги в залоге по кредитам, выданным структурам бизнесмена. Владельцем 10,55% ценных бумаг En+ Group стал швейцарский сырьевой трейдер Glencore. Ещё одну часть актива Дерипаска направил в благотворительный фонд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу En+.

Как писал News.ru, 27 января Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго». При этом имя самого Дерипаски остаётся в санкционных списках. Решение приняли после того, как вышеуказанные компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Это было главным условием, которое выдвигал американский Минфин.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против ряда российских компаний и физлиц. В чёрный список попали в том числе En+, РУСАЛ, «Ренова», а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, Виктор Вексельберг и несколько других крупных российских бизнесменов.