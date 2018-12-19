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Доля Дерипаски в EN+ будет снижена до 44,95%

Олег Дерипаска Игорь Руссак/РИА Новости

Олег Дерипаска

экономика [ версия для печати ]

Управление по контролю над иностранными активами в США намерено снизить долю Олега Дерипаски в компании EN+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций. 

После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.

Разницу в 35,05% предприниматель передаст под контроль ВТБ, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов США приняло решение исключить компанию РУСАЛ из санкционного списка. При этом её владелец бизнесмен Олег Дерипаска в этом перечне остаётся, но активы предпринимателя не будут разморожены.


#сша #МИНФИН #дерипаска #доля
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