Доля Дерипаски в EN+ будет снижена до 44,95%

Управление по контролю над иностранными активами в США намерено снизить долю Олега Дерипаски в компании EN+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.
После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.
Разницу в 35,05% предприниматель передаст под контроль ВТБ, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Министерство финансов США приняло решение исключить компанию РУСАЛ из санкционного списка. При этом её владелец бизнесмен Олег Дерипаска в этом перечне остаётся, но активы предпринимателя не будут разморожены.