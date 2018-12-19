Доля Дерипаски в EN+ будет снижена до 44,95%

https://news.ru/storage/news/d5080b47ccb01935937557dd9dd60aae/b0b5bb76-465c-4489-99aa-78e6484ceabb_850.jpg Игорь Руссак/РИА Новости

Олег Дерипаска

Управление по контролю над иностранными активами в США намерено снизить долю Олега Дерипаски в компании EN+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.

После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.

Разницу в 35,05% предприниматель передаст под контроль ВТБ, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов США приняло решение исключить компанию РУСАЛ из санкционного списка. При этом её владелец бизнесмен Олег Дерипаска в этом перечне остаётся, но активы предпринимателя не будут разморожены.