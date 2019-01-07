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Госдума поддержала идею повышения МРОТ в два раза

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Повысить размер минимальной оплаты труда в России необходимо до 25 тыс. рублей. После этого нужно переходить на другую методику подсчёта потребительской корзины, расширив её до минимального потребительского бюджета.

Однако на данный момент правительство не поддерживает подобные законодательные инициативы, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Депутат от ЛДПР объяснил, что по нынешнему закону потребительскую корзину на 50% составляют продукты, остальное — непродовольственные товары и услуги.

«Идея хорошая, но в соответствии с трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», — пояснил Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что на данный момент в комитете по труду и соцполитике находятся на рассмотрении несколько законопроектов об изменениях расчёта потребительской корзины, которая бы привела к ее фактическому удорожанию.

Ранее депутаты фракции ЛДПР вносили поправку в правительственный законопроект о ежегодном увеличении МРОТ, предусматривающую его доведение до 20 тыс. рублей. Однако в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении поправку отклонили.

С текущего года МРОТ в России вырос на 117 рублей и составил 11 280 рублей, что эквивалентно порядка $162 США. 

Как сообщал News.ru, о несоответствии прожиточного минимума в стране минимальным потребностям людей заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, ФНПР инициировала судебное разбирательство и добилась процессуального решения, согласно которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату.


#россия #госдумарф #мрот
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