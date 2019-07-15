Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня доступных резидентам операций с иностранной валютой.
Согласно документу, опубликованному в
Также предлагается дать нерезидентам возможность получать компенсацию НДС (Tax Free) в рублях наличными. Выплачивать деньги будут юридические лица РФ.
Кроме того, резиденты смогут производить операции с валютой в других странах без использования счёта в банке.
Как ранее писал News.ru, межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.