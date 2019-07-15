https://static.news.ru/photo/00665994-a723-11e9-9fc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении перечня доступных резидентам операций с иностранной валютой.

Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, смогут вносить и снимать деньги других государств со счетов в уполномоченных банках и казначействе.

Также предлагается дать нерезидентам возможность получать компенсацию НДС (Tax Free) в рублях наличными. Выплачивать деньги будут юридические лица РФ.

Кроме того, резиденты смогут производить операции с валютой в других странах без использования счёта в банке.

Как ранее писал News.ru, межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.