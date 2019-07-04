https://static.news.ru/photo/addf91a6-9e56-11e9-8762-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение законопроект, который вносит изменения в статью 145 Трудового кодекса РФ. Речь идёт о введении ограничений на суммы оплаты труда руководителей, заместителей и главных бухгалтеров государственных организаций.

Документ, по словам его авторов, направлен на справедливое распределение фонда оплаты труда среди сотрудников. Он включает в себя пункты, которые позволят не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств, установят принципы социальной справедливости в вопросах зарплаты и реализуют политику повышения эффективности государственного управления.

Кроме того, закон предполагает исключение нормы, позволяющей властям утверждать организации, не подпадающие под вышеуказанное регулирование. В случае принятия документа он начнёт действовать с 1 января 2020 года, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что средняя зарплата сотрудников СКР в ближайшее время может вырасти на 20% — со 110 до 130 тыс. рублей. Повышение выплат станет возможным в связи с тем, что ведомству в 2020–2022 годах планируется выделить дополнительные 16,5 млрд рублей.