Комитет ГД по международным делам поддерживает предложение об ограничении ввоза вина и воды из Грузии в РФ. Об этом журналистам заявил его председатель Леонид Слуцкий.
По словам парламентария, текущая ситуация требует принять дополнительные жёсткие меры. В этой связи комитет по международным делам поддержал предложения фракции «Единая Россия» об ограничениях на поставки в Россию вина, минеральной воды, а также некоторых других позиций, происходящих из Грузии. Поддержку нашло и предложение о замораживании денежных переводов, рассказал Слуцкий.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономика Грузии рухнет в случае запрета поставок вина и воды в Россию, писал News.ru.