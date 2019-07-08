https://static.news.ru/photo/33032fd4-a184-11e9-9c2d-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комитет ГД по международным делам поддерживает предложение об ограничении ввоза вина и воды из Грузии в РФ. Об этом журналистам заявил его председатель Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, текущая ситуация требует принять дополнительные жёсткие меры. В этой связи комитет по международным делам поддержал предложения фракции «Единая Россия» об ограничениях на поставки в Россию вина, минеральной воды, а также некоторых других позиций, происходящих из Грузии. Поддержку нашло и предложение о замораживании денежных переводов, рассказал Слуцкий.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономика Грузии рухнет в случае запрета поставок вина и воды в Россию, писал News.ru.