https://static.news.ru/photo/2a9a592c-b2c2-11e9-96d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Ладыгин Фото: Иван Абатуров/wikimedia.org

Потребительская корзина в Свердловской области по многим параметрам хуже, чем в Советском Союзе предусматривалась для немецких военнопленных. Об этом заявил депутат регионального Заксобрания Александр Ладыгин на заседании парламента, где парламентарии корректировали состав потребительской корзины.

При новом нормативе взрослым работающим в день полагается 302 г хлеба. Паёк немецкого военнопленного составлял 600 г. В перерасчёте на день немецкие военнопленные получали 120 г рыбы в день. Российским работающим гражданам предлагается 54 г в день. В разделе «соль, чай, специи» немецкий военнопленный получал в четыре раза больше, чем житель Свердловской области — 60 г против 13 г, — цитирует Ладыгина Znak.com .

По убеждению парламентария, заложенные в новую потребительскую корзину 2500 килокалорий в день — это «минимальный уровень для выживания человека, за которым начинается деградация организма».

Несмотря на критику со стороны оппозиции, поправки в закон о потребительской корзине в Свердловской области утвердили 39 голосами при трёх голосах против.

В продуктовую корзину, согласно нововведениям, будет входить меньше хлеба и кефира, но больше круп, сметаны и молока.

Как писал News.ru, ранее кабмин запретил необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчёте доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.