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Депутат предложил отменить пошлины на ввоз электрокаров

Jan Woitas/ZB/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову отменить ввозные пошлины на электромобили, а также машины с гибридными двигателями. Это, по его мнению, позволит появиться рынку экологически чистого транспорта в стране.

«Ввиду обострения проблем экологии во всём мире большинство стран стремятся стимулировать своих граждан переходить на экологически чистый транспорт. К сожалению, в России отсутствует массовое производство электроавтомобилей и автомобилей с гибридными двигателями», — цитирует РИА Новости обращение Власова на имя Мантурова.

Парламентарий полагает в связи с этим внести коррективы в единый таможенный тариф ЕАЭС «в части полной отмены ввозных пошлин на подобные автомобили вне зависимости от возраста ввозимого авто». По мнению Власова, подобное нововведение сможет сформировать в России рынок экологически чистого транспорта, а также сделает его доступным для граждан.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года Власов предлагал Мантурову отменить налог на подержанные автомобили. По мнению депутата, от сбора налога можно отказаться в тех случаях, когда речь идёт о машинах старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.


#пошлины #ДЕПУТАТ #ОТМЕНА #электрокары #МАНТУРОВ #предложение
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