https://static.news.ru/photo/fa070648-b717-11e9-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ограничить выдачу кредитов лицам младше 25 лет.

По мнению депутата, молодёжь попадает в кредитное рабство, получая ссуды на товары не первой необходимости: дорогие гаджеты, автомобили и отдых за границей. Кредитование на образование и покупку жилья Петров предлагает не ограничивать, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму. Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.