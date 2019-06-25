https://static.news.ru/photo/41e4db04-971d-11e9-ae19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев. Так считает депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он прокомментировал заявление зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова о том, что люди добровольно переводят средства мошенникам почти в 80% случаев.

Я думаю, что всё это должно мониториться, должны определяться сомнительные источники, и всё это автоматически блокироваться самим банком. Сейчас же система мониторинга здорово налажена: определены сайты и лица, которые являются мошенниками. Они выявляют их, и они должны блокировать и не спрашивать разрешения. Вот такая система должна быть, — цитирует Аксакова АГН « Москва ».

По его словам, часто граждане, переводя небольшую сумму денег, не подозревают, что стали жертвами мошенников.

Как писал News.ru, по прогнозам специалистов международной компании Group-IB, российских владельцев банковских карт ожидает увеличение атак киберпреступников.