https://static.news.ru/photo/2cf07a20-9e2d-11e9-962d-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Селезнёв (в центре) Фото: duma.gov.ru

Первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнёв оценил заявление руководства «Нафтогаза» о возможных перебоях в транзите газа из России в начале 2020 года.

По словам парламентария, подобные высказывания украинской стороны повторяются каждый год, когда заходит речь о подготовке к зимнему сезону.

В этих заявлениях руководства «Нафтогаза» есть традиционные элементы шантажа и угроз, вырисовывания России как некоего зла для Европы в плане безопасности, — сказал депутат в интервью RT .

Селезнёв добавил, что вместо выстраивания нормальных отношений с российскими партнёрами Киев старается сохранить при плохой игре якобы хорошую мину для ЕС.

Как ранее писал News.ru, в «Нафтогазе» полагают, что сбой транзита российского газа через Украину продлится около трёх месяцев. По словам топ-менеджера компании Андрея Фаворова, явным признаком грядущей приостановки поставок топлива является то, что уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% превышает показатель 2018 года.