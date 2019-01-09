Денег в кошельке стало меньше

https://news.ru/storage/news/270213e12a8bc7778192b7a098d61d68/2cff9e35-988a-43ca-927f-41a99b3fb6f6_850.jpg Михаил Терещенко/ТАСС

Что произошло с вашими финансами, пока вы отмечали Новый год

Каждому десятому человеку пришлось экономить на лечении своём, детей или родственников, а также на семейных торжествах или образовании. Это следует из материалов Центробанка, опубликованных в преддверии Новогодних праздников. После торжественной речи президента Владимира Путина в ночь на 1 января ситуация в экономике России значительно изменилась в формальном плане и уже бьёт по кошелькам населения.

Подавляющая доля россиян ничего не планирует менять в своём финансовом поведении в ближайший квартал. Об этом заявляют 77% опрошенных, свидетельствуют материалы ЦБ, подготовленные на основе исследования ФОМ. Такие же результаты были и в ноябре, и в октябре прошлого года. Но экономить пришлось практически 10% жителей страны — кому на лечении, кому на торжествах, а кому — на образовании. Пока мы отдыхали, с 1 января заработало около 60 новых законов, под которые гражданам так или иначе придётся подстраиваться. Так, с начала года повышается с 18% до 20% НДС. Рост ставки уже успел повлиять на инфляционные ожидания россиян, увеличив оценки будущего изменения цен до рекордного с 2015 года уровня.

Сейчас и в ближайшие несколько месяцев масштаб влияния этой новеллы на инфляцию составит около 1 процентного пункта, оценивали ранее в Центробанке. Но с учётом всех факторов эффект может превысить даже 1,5 п.п., говорится в материалах ЦБ. Это значит, что уже сейчас сокращаются реальные располагаемые доходы.

Новые тарифы ОСАГО начали действовать также с 9 января. Коридор базового тарифа расширился на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746−4942 рублей вместо прежних 3432−4118 рублей. Вместе с этим страховщики отныне будут разделять водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех. В частности, для молодых с небольшим стажем автолюбителей растёт максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8. А для более опытных и взрослых граждан начинают действовать скидки за стаж и возраст, самая большая — 7%. Ранее подобных скидок не было. Всё это приведёт к тому, что средняя цена полиса ОСАГО увеличится, но не более чем на 1,5%, оценивали ранее в Центробанке. Но для неаккуратных или водителей покупка страховки может влететь в копеечку. Кирилл Кухмарь/ТАСС

В то же время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового года приравняли к прожиточному минимуму. Теперь он составляет 11 тыс. 280 рублей в месяц. До среднего размера пенсий (13,3 тыс. рублей, по данным ПФР) показатель пока не дотягивает, а прибавка по сравнению с 2017-м составляет всего 117 рублей. Но МРОТ теперь будут ежегодно индексировать на величину инфляции. Так что в этом плане рост НДС и разгон скорости роста цен будет возможно несколько компенсировать.

Параллельно с этим почти вдвое выросло пособие по безработице. Теперь оно составляет 1500 рублей в месяц. Это минимум. До этого пособие равнялось 800 рублей и не увеличивалось десять лет. Максимальный размер пособия повысился до 8 тыс. рублей с прежних 4900, а для новой категории граждан — так называемых предпенсионеров, пособие может быть ещё больше, его максимальный размер теперь равен МРОТ.

Не остались без внимания законодателей и пенсионеры. Им с 1 января подняли страховые пенсии, но только для неработающих. Прибавка составляет 7,05%, что в полтора раза больше инфляции (4,2% на начало года, по данным Росстата). Таким образом, средняя пенсия увеличивается на 1 тыс. рублей. Но, как и в случае с ОСАГО, для кого-то прибавка будет меньше, а для кого-то больше. Как и прежде, она зависит от стажа и зарплаты, которую получал гражданин, будучи в трудоспособном возрасте. В общей сложности средний размер пенсии должен увеличиться примерно до 15,4 тыс. рублей.