В Сочи пройдёт День молодёжного предпринимательства

День молодёжного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдут 13 февраля в Сочи. Мероприятие состоится на площадке проведения Российского инвестиционного форума.
В ходе Дня молодёжного предпринимательства запланировано проведение деловых сессий по различным вопросам предпринимательства в молодёжной среде. Будет затронут вопрос разницы поколений применительно к рынку труда, роль менторства и среды в развитии компетенций молодого предпринимателя, формирование культуры российского предпринимательства.
Существенное внимание будет уделено цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках этого направления будут проводиться сессии, посвященные привлечению инвестиций в цифровую экономику, созданию и развитию стартапов, адаптации человека к цифровому миру и направлениям развития IT-промышленности.
Как сообщают организаторы, фонд «Росконгресс», планируется проведение серии практических мероприятий, среди них деловая игра — модель привлечения инвестиций в регионы, проектная лаборатория социального предпринимательства, практический трек по IT-предпринимательству.
Программа мероприятий стартового дня размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.
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