USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,285 $   Brent60.83 $ Bitcoin3,554.46 $
МОСКВА-15°C16:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

В Сочи пройдёт День молодёжного предпринимательства

Фонд «Росконгресс»

экономика [ версия для печати ]

День молодёжного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдут 13 февраля в Сочи. Мероприятие состоится на площадке проведения Российского инвестиционного форума.

В ходе Дня молодёжного предпринимательства запланировано проведение деловых сессий по различным вопросам предпринимательства в молодёжной среде. Будет затронут вопрос разницы поколений применительно к рынку труда, роль менторства и среды в развитии компетенций молодого предпринимателя, формирование культуры российского предпринимательства.

Существенное внимание будет уделено цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках этого направления будут проводиться сессии, посвященные привлечению инвестиций в цифровую экономику, созданию и развитию стартапов, адаптации человека к цифровому миру и направлениям развития IT-промышленности.

Как сообщают организаторы, фонд «Росконгресс», планируется проведение серии практических мероприятий, среди них деловая игра — модель привлечения инвестиций в регионы, проектная лаборатория социального предпринимательства, практический трек по IT-предпринимательству.

Программа мероприятий стартового дня размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

News.ru является информационным партнёром мероприятия.


#СОЧИ #молодежь #предпринимательство
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
общество 09:04, 18 января 2019
Льготы и спецпредложения получат молодые туристы
Россияне больше не хотят работать «на дядю»
экономика 08:07, 11 января 2019
В России растёт число предпринимателей
Россияне больше не хотят работать «на дядю»
общество 14:59, 14 ноября 2018
Трое россиян вошли в рейтинг молодых предпринимателей
Лента новостей
технологии 16:30
Samsung представила Galaxy A9 Pro с дырявым дисплеем
общество 16:30
Голикова: 70% студентов находят работу после вуза
общество 16:26
Следователи пришли к омбудсмену, заявившему о голодных обмороках
спорт 16:22
Тренер Емельяненко рассказал о его готовности к бою
общество 16:21
Большинство россиян узнают новости по ТВ
Другие новости
экономика 16:05
Стоимость хлеба увеличится на 5-6 процентов
экономика 14:59
Электронная торговля обеспечит экономическое развитие
экономика 14:49
Центробанк скупит доллары осторожно
Чего стоит ждать россиянам от курса рубля в ближайшее время
экономика 14:20
Норвежская Eqinor приобрела треть «Севкомнефтегаза»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top