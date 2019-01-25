В Сочи пройдёт День молодёжного предпринимательства

https://news.ru/storage/news/ac6a2fbe2e8aa3f70263b14fef599e1c/8008dff0-2b5c-4c74-acd1-bf8029e5f0aa_850.jpg Фонд «Росконгресс»

День молодёжного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдут 13 февраля в Сочи. Мероприятие состоится на площадке проведения Российского инвестиционного форума.

В ходе Дня молодёжного предпринимательства запланировано проведение деловых сессий по различным вопросам предпринимательства в молодёжной среде. Будет затронут вопрос разницы поколений применительно к рынку труда, роль менторства и среды в развитии компетенций молодого предпринимателя, формирование культуры российского предпринимательства.

Существенное внимание будет уделено цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках этого направления будут проводиться сессии, посвященные привлечению инвестиций в цифровую экономику, созданию и развитию стартапов, адаптации человека к цифровому миру и направлениям развития IT-промышленности.

Как сообщают организаторы, фонд «Росконгресс», планируется проведение серии практических мероприятий, среди них деловая игра — модель привлечения инвестиций в регионы, проектная лаборатория социального предпринимательства, практический трек по IT-предпринимательству.

Программа мероприятий стартового дня размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

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