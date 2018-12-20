Деньги улетают из-за рубежа

https://news.ru/storage/news/b9bb372541c8e4f88efe13a27df17f94/ea0e24fe-c01e-46e8-a5f2-07f2d4fb32ba_850.jpg Артем Геодакян/ТАСС

В уходящем 2018 году россияне стали резко экономить на поездках за границу

Финансовое положение россиян ухудшается с начала года. Новый виток спада материального состояния начался три месяца назад, следует из признаний почти трети жителей страны (31% по данным Центробанка за ноябрь). Люди вынуждены всё больше экономить и отказываться от запланированных трат, в том числе на отдых и путешествия. Граждане выбирают бюджетные варианты поездок, более бережно относятся к тратам во время путешествия, следует из подсчётов «Русского Стандарта», подготовленных для News.ru.

Так, за рубежом средний чек оплаты картами просел на 18%, подсчитали в банке, проанализировав операции по «пластику» в разных банках (на основе своей эквайринговой сети, входит в топ-3 по стране). Если в 2017 году средняя сумма платежа картами равнялась 4421 рублю, то в 2018-м средний чек уменьшился до 3646 рублей.

При этом на 16% выросло количество оплат «женскими» картами (когда расплачиваются дамы) за рубежом в 2018 году, в то время как у мужской половины населения — только на 3%.

«Мы видим, что в 2018 году наблюдается некоторое снижение среднего чека в travel-категориях», — констатирует представитель кредитной организации.

Практически каждый пятый гражданин РФ (19%) признаётся, что за последние 12 месяцев приходилось экономить на путешествиях по России или за границу, следует из ноябрьских данных Центробанка. В октябре таковых было на один процентный пункт меньше.

В гостях хорошо, а дома лучше

Россияне стали всё больше предпочитать поездки по стране путешествиям за рубеж, следует из данных «Русского Стандарта». Так, по сравнению с прошлым годом средняя сумма одной операции по банковским картам в travel-категориях в России почти не изменилась. С января 2017 года она составляла 9600 рублей, а в 2018-м — 9394 рубля.

В то же время средняя сумма одной операции в отечественных отелях в 2018 году составила 2198 рублей, а годом ранее была равна 1746 рублям. Резкий рост популярности у туристов показывает Казань. В 2017 году средний чек в сегменте «отели» в этом городе равнялся 6840 рублям, в 2018-м — уже 8597 рублям. Средний чек в ресторанах также увеличился на треть — с 999 до 1320 рублей.

Однако самый высокий средний чек среди городов, куда чаще всего отправляются российские туристы, по-прежнему в Санкт-Петербурге. В категории «отели» в 2018 году он составил 15 650 рублей против 14 005 рублей в прошлом году. CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Люди не отказывают себе в путешествиях совсем, даже несмотря на негативные настроения россиян и падение курса рубля, международные путешествия растут на 10% с начала года, отмечает гендиректор туристической компании VIP-Service Дмитрий Горин. Россияне теперь просто выбирают бюджетные варианты, более бережно относятся к тратам во время путешествия, оговаривается эксперт. Во время летнего отдыха, например, граждане предпочитают покупать туры по системе «всё включено», чтобы не делать «лишние» покупки на месте отдыха, уточняет он.

Экономия — это общая тенденция последнего времени, средние чеки снижаются, подтверждают данные «Русского Стандарта» в туркомпании «Пантеон». Помимо этого, многие ведущие авиакомпании в последние месяцы вводят ограничения на покупки в duty free, а если эти ограничения были раньше, то просто ужесточается контроль за их соблюдением, рассуждает представитель компании.

«Если туристу можно вынести из магазина беспошлинной торговли в аэропорту всего один пакет, очевидно, что его траты будут меньше. Конечно, это не может быть основной причиной снижения среднего чека, лишь один из вариантов», — оговаривается эксперт.

Не стоит забывать и о том, что многие путешественники, несмотря на популярность банковских карт, предпочитают в поездках платить наличными, напоминает Дмитрий Горин. Поэтому снижение среднего чека по оплатам картами может отражать тенденции в финансах населения не полностью.