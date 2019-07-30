https://static.news.ru/photo/f2baccd4-b2c2-11e9-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перенос Национальной системой платёжных карт процесса обработки токенизированных платежей через Apple Pay и Google Pay в РФ является вполне логичной задачей, которая связана с финансовой безопасностью страны, считает председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», главный научный сотрудник СПбГУ Виктор Достов.

По его словам, данную инициативу можно назвать политической, так как единственным назначением её реализации является сосредоточение всех платёжных операций внутри периметра России, чтобы оградить их от влияния извне.

Контроль над бесконтактными платежами на базе мобильных телефонов — лишь часть общей глобальной задачи платёжного суверенитета. Задача, в свою очередь, стала результатом глобальных мировых тенденций, — пояснил он.

Достов полагает, что в настоящее время процесс глобальной интеграции в мире сменился неоизоляционизмом, на что также указывают Brexit, торговые барьеры и санкционные войны.

Стремление сосредоточить в своей юрисдикции системы платежей — это лишь часть общих процессов, — резюмировал эксперт.

При этом он отметил, что прибыль от токенизации является незначительной, однако глобальные тенденции подтолкнут операторов международных систем договориться с российской стороной, передаёт « Экономика сегодня ».

Как писал News.ru, ранее ЦБ сообщил, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. В регуляторе пояснили, что предлагаемые к рассмотрению ГД поправки «О национальной платёжной системе» направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству.