Банк «ФК Открытие» прокомментировал решение Центробанка завершить санацию компании. Действия регулятора названы юридическим подтверждением свершившегося факта.
Решение совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта, — говорится в комментарии «ФК Открытие», поступившем в редакцию News.ru.
В кредитной организации отметили, что успешно реализовали «все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления», а также работают «полностью на рыночных условиях».
Банк демонстрирует устойчивый положительный финансовый результат, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования, — говорится в комментарии.
Также в «ФК Открытие» подчеркнули, что полностью выплатили долг ЦБ, докапитализировали банк, оказали помощь дочерним компаниям, расчистили баланс от токсичных и непрофильных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили внутри группы интеграционные процессы.
Как писал News.ru, ранее ЦБ принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк „ФК Открытие“».