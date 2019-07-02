https://static.news.ru/photo/1f021118-9d05-11e9-af0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Банк «ФК Открытие» прокомментировал решение Центробанка завершить санацию компании. Действия регулятора названы юридическим подтверждением свершившегося факта.

Решение совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта, — говорится в комментарии «ФК Открытие», поступившем в редакцию News.ru.

В кредитной организации отметили, что успешно реализовали «все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления», а также работают «полностью на рыночных условиях».

Банк демонстрирует устойчивый положительный финансовый результат, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования, — говорится в комментарии.

Также в «ФК Открытие» подчеркнули, что полностью выплатили долг ЦБ, докапитализировали банк, оказали помощь дочерним компаниям, расчистили баланс от токсичных и непрофильных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили внутри группы интеграционные процессы.

Как писал News.ru, ранее ЦБ принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк „ФК Открытие“».