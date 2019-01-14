Действия Банка России грозят обвалом рубля

https://news.ru/storage/news/af167c5f59f5a47e3eae15746b5498f8/b62b8223-feb3-439a-8d4c-a976ad24403d_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Действия Центробанка по возобновлению валютных интервенций с 15 января могут привести к обвалу курса рубля.

При негативном сценарии в ближайшие месяцы рубль может ослабнуть до 70 рублей за доллар. В настоящее время российская национальная валюта держится на уровне 67 рублей за доллар.

По данным газеты «Известия», для снижения давления на рубль Банк России может поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании.

При этом руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова назвала основной причиной возможного обвала рубля не закупку валюты, а ожидание очередных санкций.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в январе влияние закупок Банка России будет незаметным благодаря сезонной высокой разнице между экспортом и импортом.

Согласно материалам Минфина, Банк России планирует закупить валюту на 266 миллиардов рублей на фоне ожидания соответствующего объёма сверхдоходов от продажи нефти в январе.

В сентябре 2018 года Центробанк приостановил валютные интервенции после усиления волатильности курса рубля, вызванной опасениями ужесточения санкций США против России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала возвращение регулятора на рынок уже 15 января «в случае благоприятных условий».

Ранее News.ru писал о том, что реальный курс рубля к доллару опустился за год на 6,3%, а реальный курс рубля к евро снизился за аналогичный период на 9,8%.