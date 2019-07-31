https://static.news.ru/photo/59cbb23a-b42b-11e9-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минэкономразвития приступило к обсуждению законопроекта «Об обязательных требованиях», разработанного в рамках «регуляторной гильотины». Документ ограничивает срок действия требований к бизнесу пятью годами.

Согласно проекту, любые обязательные требования должны приниматься только после оценки их регулирующего воздействия и экспертизы. После принятия они должны быть внесены в публичный реестр. Если требования не актуализируются, то по истечении срока они отменяются автоматически.

В соответствии с дорожной картой по реализации «регуляторной гильотины», законопроект должен быть внесён на рассмотрение в Госдуму в октябре 2019 года. Наделение федеральных органов власти полномочиями по введению обязательных требований должно завершиться к осени 2022 года, сообщает « Коммерсант ».

В документе также оговаривается, что срок действия требований к бизнесу, вводимых в 2021 году, будет ограничиваться тремя годами.

Ранее News.ru писал, что в Минфине предложили вывести из-под действия «регуляторной гильотины» организацию азартных игр. В ведомстве полагают, что действующие требования к данной сфере бизнеса актуальны, установления новых законодательных ограничений не требуется.