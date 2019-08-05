https://static.news.ru/photo/98f11712-b7e0-11e9-a601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клиентские базы данных половины российских банков из топ-20 можно купить на чёрном рынке. Об этом говорится в отчёте компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock.

В отчёте утверждается, что за год стоимость данных клиентов подорожала втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись. Компания проверила десять баз с персональными данными, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах. Выяснилось, что все они принадлежат банкам из первой двадцатки.

Отмечается, что теперь один такой полный реестр информации можно купить за 7–11 млн рублей. Веб-аналитик «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов подтверждает, что стоимость персональных данных действительно выросла. По словам эксперта, это связано с повышением спроса, в том числе и со стороны легальных компаний, собирающих базу для таргетированных продаж своих услуг, пишет газета « Известия ».

Как ранее писал News.ru, персональная информация 70 тысяч клиентов Бинбанка оказалась размещена на одном из сайтов. Все эти люди в разное время подавали в финансовую организацию заявки на получение кредитной карты Эlixir.

Роскомнадзор потребовал от руководства банка «Открытие» разъяснить ситуацию с утечкой персональных данных клиентов Бинбанка, который относится к нему.