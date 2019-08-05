Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клиентские базы данных половины российских банков из топ-20 можно купить на чёрном рынке. Об этом говорится в отчёте компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock.

В отчёте утверждается, что за год стоимость данных клиентов подорожала втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись. Компания проверила десять баз с персональными данными, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах. Выяснилось, что все они принадлежат банкам из первой двадцатки.

Отмечается, что теперь один такой полный реестр информации можно купить за 7–11 млн рублей. Веб-аналитик «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов подтверждает, что стоимость персональных данных действительно выросла. По словам эксперта, это связано с повышением спроса, в том числе и со стороны легальных компаний, собирающих базу для таргетированных продаж своих услуг, пишет газета «Известия».

Как ранее писал News.ru, персональная информация 70 тысяч клиентов Бинбанка оказалась размещена на одном из сайтов. Все эти люди в разное время подавали в финансовую организацию заявки на получение кредитной карты Эlixir.

Роскомнадзор потребовал от руководства банка «Открытие» разъяснить ситуацию с утечкой персональных данных клиентов Бинбанка, который относится к нему.

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