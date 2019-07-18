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Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил действия Дании в вопросе по проекту «Северный поток — 2». По его словам, медлительность с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне является следствием выбранной Копенгагеном политизированной позиции.

Россия ждёт от правительства Дании отказа от конфронтационного курса, заявил глава МИД РФ в интервью немецкой газете Rheinische Post. Министр добавил, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идёт вразрез...