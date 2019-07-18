Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока сообщила, что инвесторы получили доступ к 20 тысячам гектаров акваторий, которые ранее были закрыты для них из-за статуса особо охраняемых территорий.
Таким образом, предложение участков под аквакультуру возрастает на 25%. Фонд разработал Интернет-сервис, позволяющий выбрать участок и участвовать в аукционах онлайн, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, Генпрокуратура провела проверку Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных органов. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения законодательства в сфере защиты водных биоресурсов.