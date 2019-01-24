Чубайс: социальная норма на электричество в РФ неизбежна

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс во время бизнес-завтрака Сбербанка в Давосе заявил, что в России неизбежно введение социальной нормы потребления электричества.
По его словам, в экономике есть «противные решения», к которым и относится введение социальной нормы.
«Они противные, потому что они очень болезненны, они касаются большой группы людей, прямо бьют по ним и невозможно от них уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосётся», — передаёт слова Чубайса RNS.
Он отметил, что главное свойство таких решений состоит в том, что «само не рассасывается».
Как ранее писал News.ru, в правительстве РФ заявили, что ищут механизмы повысить эффективность электроэнергетики, не увеличивая при этом финансовую нагрузку на население.